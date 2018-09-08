السجن خمس سنوات لمصور صحافي مصري

قضت محكمة جنايات مصرية السبت بالسجن خمس سنوات على المصور الصحافي المصري محمود أبو زيد الملقب بـ"شوكان"، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" لكنه من المنتظر أن يخرج من السجن بعد أن أمضى بالفعل مدة العقوبة.

وقررت المحكمة في القضية نفسها توقيع عقوبة الإعدام على 75 متهما والسجن المؤبد على 47 متهما والسجن 15 عاما على 374 متهما والسجن 10 سنوات على 22 متهما قاصرا والسجن خمس سنوات على 215 متهما من بينهم شوكان.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت المصور الصحافي في 14 آب/أغسطس 2013 خلال فض اعتصام لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية في القاهرة.

وكان شوكان يواجه عقوبة الاعدام بتهمة "القتل والشروع في القتل والانتماء إلى جماعة إرهابية".

وتؤكد منظمات حقوقية أن "شوكان" كان يمارس عمله الصحافي وقت احتجازه ولا صلة له بالعنف الذي وقع خلال عملية فض الاعتصام.