السجن سنة لصحافية أدينت بالإجهاض السري في المغرب

أصدرت محكمة مغربية في الرباط، الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة عام على الصحافية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، في قضية شغلت الرأي العام في المملكة.

وأوقف عناصر شرطة بالزي المدني الريسوني في 31 أغسطس، أمام عيادة طبية رفقة خطيبها وهو جامعي سوداني، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

وقضت المحكمة على الطبيب النسائي الذي تتهمه السلطات بإجراء الإجهاض، بالسجن عامين، والسجن سنة واحدة لخطيب الريسوني، والسجن عاما لطبيب التخدير مع وقف التنفيذ، والسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ للسكرتيرة.

وقالت الريسوني البالغة من العمر 28 عاما، إنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، ونفت خضوعها لإجهاض، كما قالت إنها أخضعت لفحص طبي من دون إرادتها ومن دون أمر قضائي.