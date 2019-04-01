السجن لأردنيين بتهمة 'الترويج لداعش'

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين على 10 أردنيين بالسجن حتى خمسة أعوام بعد إدانتهم بتهمة "الترويج" لتنظيم داعش.

وأصدرت المحكمة قراراتها في جلسة علنية بحق 10 من المتهمين وبينهم ثلاثة طلاب جامعيين بالأشغال الشاقة المؤقتة بين عامين إلى خمسة أعوام بعد إدانتهم بتهمة "الترويج لجماعات وتنظيمات إرهابية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

وجميع المدانين في العشرينيات من العمر واعتقلوا في فترات متفاوتة العام الماضي.

وتتفاوت الأحكام بحسب نوعية وكمية ما ينشره المتهمون على موقع فيسبوك.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيمي داعش وجبهة النصرة.

وشدد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم داعش أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم.