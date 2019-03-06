السجن لأردنيين خططا لقتل جنود إسرائيليين

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء بالسجن عشرة أعوام مع الأشغال الشاقة على أردنيين خططا لتنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين على الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

ودانت المحكمة الأردنيين بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين على حدود المملكة مع الضفة الغربية بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.

وتفيد لائحة الاتهام أن الأردنيين قررا تنفيذ "عملية عسكرية إرهابية" على جنود إسرائيليين، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وبسبب "الانتهاكات" التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي.

واعترف الشابان وهما من سكان مدينة مأدبا، بأنهما خططا لتنفيذ العملية المسلحة وبأنهما كانا يعتزمان في حال اعترضهما جنود أردنيين إطلاق النار عليهم. وتمكن حرس الحدود الأردني من توقيفهما قبل تنفيذ العملية في أيار/مايو الماضي.

وتفيد لائحة الاتهام أن المتهم الأول الذي يبلغ من العمر 25 عاما "تولدت لديه فكرة تنفيذ عملية عسكرية إرهابية وتحديدا على حدود المملكة من الجهة الغربية في منطقة نهر الأردن ... على أثر قرار الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات من قبل الجيش الاسرائيلي".

وتشير اللائحة إلى أن "المتهم قرر تنفيذ عملية عسكرية واستهداف عناصر الجيش الأردني المرابطين على تلك الحدود وقتلهم والاستيلاء على أسلحتهم ومن ثم الدخول إلى الجانب الآخر (من الحدود) وتنفيذ عملية عسكرية لاستهداف الجنود الإسرائيليين".

وأوضحت أنه بعدما قرر تنفيذ العملية "عرض الفكرة على المتهم الثاني (28 عاما) الذي وافقه على الفكرة والاشتراك معه في تنفيذ العمليات".

وحسب اللائحة نفسها، بدأ المتهمان "بعدها معاينة المنطقة الحدودية من خلال الخرائط الموجودة على شبكة الإنترنت والبحث عن الأسلحة اللازمة لتنفيذ العملية لكن إلقاء القبض عليهما حال دون ذلك".

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام وقعاها عام 1994.