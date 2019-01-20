السجن لإعلامي مصري أجرى مقابلة مع مثلي

قضت محكمة مصرية الأحد بسجن مقدم برنامج تلفزيوني لمدة سنة لاستضافته شابا مثلي الجنس العام الماضي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وغرمت محكمة الجنح في الجيزة الإعلامي المصري محمد الغيطي ثلاثة آلاف جنيه (147 دولارا) وأمرت بوضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد قضاء عقوبته، بحسب المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده.

واتهم الغيطي، الذي أعرب عن موقفه المعارض للمثلية في عدة مناسبات، بالترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان، بعد أن استضاف في آب/أغسطس الماضي شابا مثليا في برنامج تلفزيوني على محطة "تي أل سي" الخاصة وناقش معه أمورا متعلقة بالمثلية على الهواء.

وبعد إذاعة الحلقة أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري المحطة لأسبوعين بسبب "انتهاكات مهنية".

ومنع المجلس ظهور المثليين في أي وسيلة إعلام بعد ظهور علم بألوان قوس قوح يرمز إليهم خلال حفلة في القاهرة عام 2017.

والمثلية ليست محظورة بشكل صريح في مصر، لكن سبق أن تم توجيه اتهامات إلى مثليين بالفسق.