سجن سويسري في المغرب أدين بقضية إرهاب

حكم القضاء المغربي على مواطن سويسري بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بـ"تشكيل عصابة لارتكاب أعمال إرهابية"، بحسب ما أفاد به دفاعه الجمعة.

وقال المحامي خليل الإدريسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن موكله نيكولا ب. البالغ من العمر 33 سنة، أوقف في 10 كانون الثاني/يناير على خلفية تلقيه رسالة إلكترونية من مواطن سويسري آخر يلاحق في قضية مقتل طالبتين اسكندنافيتين جنوبي المغرب في كانون الأول/ديسمبر.

ولم تؤكد السلطات خبر إيقاف نيكولا ب.، مشددة على أن مواطنا سويسريا واحدا يلاحق في قضية مقتل السائحتين النرويجيتين.

وهي القضية التي يشتبه في صلة منفذيها بتنظيم داعش.

وأوضح الإدريسي أن موكله لوحق في ملف منفصل عن تلك القضية، واصفا الحكم عليه بـ"الصادم وغير المنطقي".

وأضاف "لقد أدين بناء على محاضر الاستماع إليه من قبل الشرطة، كتبت بالعربية وهي لغة لا يفهمها ولم يكن بجانبه مترجم".

وتابع "أنه أوضح أمام قاضي التحقيق أنه دخل في تواصل مع سويسريين يشتبه في صلتهم بتنظيمات متطرفة، بطلب من المخابرات السويسرية، وأنه كان يتلقى أجرا مقابل ذلك".

ويلاحق القضاء المغربي حاليا أكثر من 20 شخصا في قضية قتل السائحتين الاسكندينافيتين في ضواحي مراكش.

وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين الأربعة للجريمة إلى خلية بايعت داعش، من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء عام 2003 وفي مراكش عام 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية والتشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.