السجن لعمدة طهران السابق لانتقاده تدخل إيران في سورية

أيدت محكمة أصفهان الأربعاء حكما بالسجن لمدة سنة على عمدة طهران السابق غلام حسين كرباسشي.

وكان كرباسشي قد اعتقل العام الماضي، وأصدرت محكمة أصفهان حكما بالسجن في حقه، عقب بث خطاب له خلال إحدى التجمعات الانتخابية، حيث انتقد التواجد الإيراني بسورية.

وحسب موقع "ميزان" الإيراني، قال كرباسشي في خطابه "تريد قلوبنا جميعا أن يعم السلام في سورية ولبنان واليمن، وأن يتم الدفاع عن المظلومين، وأن تقوى شوكة الشيعة هناك، لكن هل يصح هذا العمل عن طريق إعطاء المال وشراء الأسلحة والقتل والقصف؟".

وكانت محكمة أصفهان قد وجهت تهمة الإساءة "للشهداء المدافعين عن الحرم" ضد كرباسشي، ويقصد بذلك المقاتلين الموالين لإيران الذين قتلوا خلال دفاعهم عن مراقد دينية في سورية والعراق.

ورد كرباسشي على انتقادات المحافظين قائلا: "تصريحي الذي يزيد عن دقيقتين تم اقتطاعه من سياقه وبثه، إن نص هذا الحديث موجود، ويظهر فيه كل شيء بوضوح".

يذكر أن كرباسشي قد اعتقل في عام 1998 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية تهم تتعلق بمخالفات مالية، لكن تم الإفراج عنه بعد عامين بعفو من مرشد الجمهورية علي خامنئي.