السجن لستة صحفيين أتراك

قضت محكمة تركية الجمعة بسجن ستة صحافيين فترات متفاوتة يصل بعضها إلى 10 سنوات، إثر إدانتهم بتهم مزعومة بالإرهاب.

وشملت المحاكمة 11 مشتبها بهم كانوا يعملون أو يكتبون أعمدة في صحيفة "زمان" المحتجبة حاليا.

وجرى اعتقالهم جميعا بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

وتمت تبرئة خمسة متهمين من جميع التهم الموجهة إليهم من بينها محاولة وقف العمل بالدستور والإطاحة بالحكومة.

وصحيفة "زمان" مرتبطة بحركة فتح الله غولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.