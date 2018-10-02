السجن لمصري تحرش بمجندة أميركية في دبي

قضت محكمة في دبي بحبس سائق سيارة أجرة مصري ستة أشهر وترحيله بعد إدانته بمحاولة الاعتداء جنسيا على مجندة في قوات البحرية الأميركية.

وذكرت صحيفة "ناشيونال" الناطقة باللغة الإنكليزية والمقربة من حكومة أبوظبي، أن محكمة الجنايات كانت قد برأت السائق المصري الذي يبلغ من العمر 34 عاما، في وقت سابق.

لكن الادعاء تقدم باستئناف للحكم، فأدين السائق في محكمة الاستئناف بدبي.

واتهمت المجندة البالغة من العمر 22 عاما، الرجل بوضع يده على جسدها وإجبارها على لمس جسمه خلال توصيلها من مركز تجاري في ميناء جبل علي في دبي في آذار/مارس 2017. وينفي السائق تلك التهم.