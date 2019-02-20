السجن والإبعاد لسوريين هاجموا سفارة تركيا في الدنمارك

حكم الأربعاء على أربعة سوريين ألقوا زجاجات حارقة على السفارة التركية في كوبنهاغن العام الماضي، بالسجن لعام ونصف إلى نحو عامين مع أمر بالإبعاد عن الأراضي الدنماركية.

وفي قرارها دانت محكمة الدرجة الأولى في كوبنهاغن الرجال الأربعة بالتخطيط للهجوم على السفارة التركية وتنفيذه.

وأضافت المحكمة أن الرجال الأربعة أرادوا عبر إلقاء الزجاجات الحارقة على النوافذ إلحاق أضرار "جسيمة" بالمبنى.

وحكم على ثلاثة منهم بالسجن لعام وتسعة أشهر والرابع بالسجن لعام ونصف وهي عقوبة أقل قسوة لتعاونه مع السلطات.

والهجوم الذي لم يوقع جرحى وتسبب بأضرار طفيفة لمبنى السفارة وقع في آذار/مارس 2018 غداة استيلاء القوات التركية على مدينة عفرين الكردية في سوريا.

وخلال المحاكمة أقر ثلاثة من الأربعة، وهم من الأكراد، بحسب وثائق لدى المحكمة، بأنهم كانوا يريدون لفت الانتباه للهجوم التركي على عفرين.

واستأنف المدانون وهم في أعمار 19 و22 و23 و24 الاحكام.