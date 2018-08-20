السجن 10 سنوات لصحافي إيراني بتهمة إهانة رمز شيعي

حكم على صحافي إيراني بالسجن 10 سنوات "لإهانة" الإمام الرضا على تويتر، بحسب ما أعلن محاميه لوسائل إعلام محلية الاثنين.

الصحافي مير محمد إسماعيلي الذي يعمل في صحيفة "جهان صنعت" اعتقل أثناء محاولته مغادرة البلاد في نيسان/أبريل 2017.

وسبب الاعتقال تغريدة على تويتر ذكر فيها أن الإمام الرضا "واحد منا" في إشارة إلى أن الإمام كان ليسمح للشبان بالاستمتاع بحياتهم.

وشكلت التغريدة انتقادا لإمام صلاة الجمعة آية الله أحمد عالم الهدى، الذي حظر إقامة الحفلات الموسيقية في مدينة مشهد حيث مرقد الإمام الرضا.

وكتب مير إسماعيلي في تغريدة حذفت من الموقع لكن أعادت وسائل إعلام نشرها، "يقول عالم الهدى إن الرقص والموسيقى إهانة للإمام الرضا! دعك من ذلك، لا تكذب، الإمام الرضا واحد منا".

وأدين مير إسماعيلي بإهانة الإسلام ومسؤولي الحكومة ونشر أكاذيب ومحتوى لاأخلاقي، بحسب ما ذكره محاميه حسين أحمدينياز لوكالة ايسنا الاثنين.

واعتذر مير إسماعيلي بعد وقت قصير على التغريدة الأولى قائلا "لم أوجه الإهانة للإمام الرضا بأي شكل. أنا مسلم شيعي أردت فقط انتقاد عالم الهدى".

ولمّح إلى تلقيه تهديدا قائلا "للذين يقولون إنهم مسلمون، لما تهددون بالحمض الكاوي والقتل؟".