المغرب.. السجن 12 عاما لبوعشرين

حكم القضاء المغربي ليل الجمعة السبت بسجن الصحافي توفيق بوعشرين 12 سنة لإدانته بارتكاب "اعتداءات جنسية" وفق ما أفاد وكيل الدفاع عنه محمد زيان وكالة فرانس برس.

وكان بوعشرين معتقلا منذ إيقافه في 23 شباط/فبراير الماضي في الدار البيضاء من مقر جريدة "أخبار اليوم" التي يتولى إدارتها.

ووجهت إليه اتهامات بـ "ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي" و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

وظل بو عشرين ينكر التهم طوال المحاكمة، معتبرا محاكمته "سياسية".