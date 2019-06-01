السجن 18 عاما لأمير سعودي مزيف

قضت محكمة في مدينة ميامي بالسجن 18 عاما على رجل انتحل شخصية أمير سعودي لخداع المستثمرين والعيش حياة مترفة.



وصدر الحكم ضد أنتوني غيغناك الجمعة بعد إدانته بسرقة ما لا يقل عن ثمانية ملايين دولار، عبر انتحاله شخصية الأمير سلطان بن خالد آل سعود.

واشترى غيغناك سيارة فيراري وساعات رولكس واستأجر شقة في جزيرة ساوث فلوريدا الفارهة.



وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن قاضية المقاطعة الأميركية سيسيليا ألتوناغا وصفته بأنه "العقل المدبر".



وولد غيغناك، 48 عاما، في كولومبيا لكن عائلة أميركية من ميتشيغن تبنته. وهو يحمل الجنسية الأميركية. وقد أقر بالذنب في مارس/ آذار بتهمة الاحتيال وانتحال شخصية دبلوماسي وجرائم أخرى.



وقال غيغناك لألتوناغا في جلسة النطق بالحكم، إنه بالرغم من تحمله المسؤولية، إلا أن هناك أشخاصا آخرين متورطون وكان من المفترض أن يتم توجيه الاتهامات إليهم أيضا.