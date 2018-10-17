السجن 24 عاما لأميركي أحرق مسجدا في تكساس

حكم على رجل أدين بإحراق مسجد جنوب تكساس العام الماضي بالسجن لأكثر من 24 عاما.

وصدر الحكم على مارك فنسنت بيريز الأربعاء خلال جلسة محاكمة في فيكتوريا بولاية تكساس.

وفي يوليو/تموز، أدانت هيئة محلفين بيريز البالغ من العمر 26 عاما بتهم الحرق والتفجر وارتكاب جرائم كراهية.

وفي محاكمته، قال ممثلو الادعاء إن "الكراهية العنيفة" للمسلمين قادت بيريز لإشعال النار في مركز إسلامي في فيكتوريا، ما أدى إلى تدمير المبنى.

وأكدت السلطات أن بيريز كان يهدف إلى ترهيب المسلمين على طول ساحل خليج تكساس الأوسط والتسبب في أضرار وتدمير.

وتصل عقوبة التهم الموجهة لبيريز، الذي نفى تورطه في الحريق، إلى السجن 40 عاما.