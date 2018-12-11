سجن مهاجم شارلوتسفيل 419 عاما

صدر حكم بالسجن المؤبد لأميركي من النازيين الجدد صدم بسيارته متظاهرين العام الماضي خلال تجمع لأنصار تفوق العرق الأبيض في فيرجينيا ما أدى إلى مقتل امرأة.

وبعد محاكمة استمرت أسبوعين في شارلوتسفيل أدين جيمس أليكس فيلدز جونيور بارتكاب جريمة قتل إضافة إلى تهم أخرى الأسبوع الماضي.

والثلاثاء حكمت لجنة المحلفين عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 419 عاما من السجن.

وصدم فيلدز بسيارته محتجين خرجوا لمعارضة تجمع لأنصار تفوق العرق الأبيض في 12 آب/أغسطس 2017 ما أدى إلى مقتل هيذر هاير (32 عاما) وإصابة عشرات آخرين.

وكان فيلدز قدم بسيارته من بلدته مومي في أوهايو لدعم تجمع "وحدوا اليمين" احتجاجا على إزالة تمثال روبرت لي، الجنرال البارز في الكونفدرالية المؤيدة للعبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية.