السجن خمس سنوات لنائب أحمدي نجاد

أصدرت محكمة طهران الإثنين حكما بالسجن خمس سنوات على أسفنديار رحيم مشايي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان غلام حسن إسماعيلي، رئيس محكمة طهران، قال إنه تم الحكم على مشايي بالسجن رحيم مشايي استنادا للمادة 610 من قانون العقوبات الإيراني، بعد اتهامه بـ"التآمر والتخطيط ضد الأمن القومي الإيراني".

وكان مشايي قد حكم عليه سابقا بالسجن سنة لترويجه دعاية ضد النظام الإيراني، والسجن ستة أشهر بعد اتهامه بإهانة السلطات القضائية، بعدما مزق حكما قضائيا في وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية.

واتهم مشايي رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني، بالتجسس لصالح بريطانيا والتورط في قضايا فساد.

وبحسب إسماعيلي، فإن مجموع سنوات السجن التي صدرت في حق مشايي وصلت إلى ست سنوات ونصف، لكن بموجب القانون فإن هذا يعني قضائه خمس سنوات داخل السجن.

وكان مشايي الذي لازال في السجن منذ تسعة أشهر، قد رفض حضور جلسة الاستئناف هذا الشهر.

يذكر أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قد بعث برسالة مكتوبة إلى مرشد الثورة علي خامنئي، يطلب منه الإفراج عن مشايي.