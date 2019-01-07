سجون تركيا مكتظة بـ 260 ألف معتقل

قال مركز ستوكهولم الحقوقي في تقريره الأخير، إن نحو 260 ألف سجين محتجزون في 385 سجنا مكتظا في مختلف أنحاء تركيا.

وأفاد التقرير الذي اعتمد على بيانات وزارة العدل التركية، أن نحو 57،710 سجينا محتجزون احتياطيا في السجون التركية.

وكان وزير العدل التركي قال في خطابه أمام البرلمان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إن السلطات أفرجت عن 614 ألف شخص تتم مراقبتهم من قبل 140 مكتبا.

وقد أدين نحو 44،930 شخصا، يقضون فترات عقوبتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31،442 سجينا سياسيا متهمون بالانتماء إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

على الناحية الأخرى، فإن أعضاء داعش المعتقلين في تركيا يصل عددهم إلى 1،150 فقط، فيما يصل عدد أعضاء حزب العمال الكردستاني (المصنف إرهابيا) نحو 9،731 معتقلا.

وأضاف تقرير ستكوهولم أن هناك نحو 120 حالة وفاة وانتحار مشبوهة على الأقل، بين المعتقلين فى تركيا خلال العامين الأخيرين.