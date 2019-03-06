السراج: انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام

قال فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الثلاثاء إن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام.

وكانت الأمم المتحدة تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر كسبيل لإنهاء الصراع القائم منذ الإطاحة بمعمر القذافي، لكن تصاعد حدة العنف وعدم وجود تفاهم بين المعسكرين المتنافسين حال دون إجراء الانتخابات.

وليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها في طرابلس وأخرى موازية في الشرق تحظى بدعم خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.

وقال السراج في كلمة في طرابلس إنه اتفق مع حفتر على إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام.

وأضاف السراج أنه التقى حفتر "من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري".

ولم يذكر السراج أي تفاصيل أخرى.

وتوسعت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر جنوبا منذ كانون الثاني/يناير وقامت بتأمين حقول النفط الرئيسية.