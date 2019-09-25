السراج يندد بـ"التدخل الأجنبي" في ليبيا

ندد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، من على منبر الأمم المتحدة بـ"تدخل" دول أجنبية في ليبيا، متهما المشير خليفة حفتر بأنه "مجرم متعطش للدماء".

وقال السراج في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، "من المؤسف أن دولا أخرى تواصل التدخل" في شؤون ليبيا، مسميا كلا من "الإمارات وفرنسا ومصر".

وتدور معارك على مشارف طرابلس منذ بداية أبريل، بين قوات ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر يحاول السيطرة على العاصمة الليبية، وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ونفذت قوات حفتر، مساء الخميس الماضي غارتين جويتين على الكلية الجوية بمصراتة ومعسكر الدفاع الجوي، ضمن عمليات عسكرية قالت إنها تستهدف غرف "العمليات الجوية التركية" في المدينة، فيما نفى مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني وجود مثل هذه الغرف.