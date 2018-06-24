(صور) السعوديات خلف مقود السيارة أخيرا

انتهى أخيرا الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في السعودية، بعد عقود حرمت فيها النساء من الجلوس خلف المقود في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.





وبدأت آلاف النساء بعد منتصف الليل ممارسة حقهن الطبيعي بقيادة السيارات في شوارع المملكة التي كانت حتى آخر دقيقة من السبت، البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من القيادة.

وكانت المملكة قد بدأت في حزيران/يونيو الحالي بإصدار رخص القيادة للنساء للمرة الأولى منذ عقود، وقامت النساء اللواتي يمتلكن رخص قيادة دولية باستبدالها برخص سعودية.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز منح النساء حق القيادة في 26 أيلول/سبتمبر 2017.