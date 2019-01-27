السعودية.. أنباء عن إطلاق سراح العمودي

قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي الأحد إن رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي، الذي ألقي القبض عليه في السعودية في نوفمبر تشرين الثاني 2017 في إطار "حملة على الفساد"، قد تم إطلاق سراحه.

ونقل التلفزيون الإثيوبي الخبر عن أريجا يرداو الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للتكنولوجيا التابعة للعمودي.

ونقلت رويترز عن مصدرين سعوديين تأكيدهما الإفراج عن العمودي الأحد، بعد نحو 15 شهرا من احتجازه مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في حملة شنتها المملكة على الفساد.

المصدر: رويترز