السعودية.. إحباط 'هجوم حوثي' بزوارق مفخخة

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد إن قوات سعودية أحبطت هجوما بحريا كان يستهدف ميناء جازان على البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أن "القوات البحرية السعودية رصدت فجر الأحد تحرك زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد باتجاه ميناء جازان وتم اعتراضهما وتدميرهما مما تسبب في أضرار مادية طفيفة".

واتهم المالكي الحوثيين بالوقوف وراء الحادث، وقال إن "هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها".

ويقع ميناء جيزان قرب الحدود السعودية مع اليمن، ولا تفصله سوى نحو 200 كيلو متر عن ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، ويشهد معارك حوله منذ ثلاثة أشهر تشارك فيها قوات التحالف وقوات مدعومة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.