أعلنت السعودية الخميس إنشاء ثلاث إدارات حكومية جديدة لتحسين عمليات المخابرات في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإدارات الجديدة ستعمل على ضمان توافق عمليات الاستخبارات مع استراتيجية الأمن الوطني والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.

وأضافت أن الإدارات الجديدة سترتبط برئيس الاستخبارات العامة في البلاد.

وكانت السعودية قد أعلنت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، توقيف 18 سعوديا فضلا عن إعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبيهما على خلفية مقتل خاشقجي.

وأصدر القضاء التركي في وقت سابق مذكرتي توقيف بحق عسيري والقحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في إسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي.

والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.