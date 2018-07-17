السعودية.. إعدام سبعة أشخاص بينهم لبناني

نفذت السلطات السعودية في جدة الثلاثاء حكم الإعدام في خمسة أشخاص هم سعوديان وثلاثة تشاديين، بعدما دينوا بضرب واختطاف وقتل حارس مستودع باكستاني الجنسية بهدف السرقة، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

كما أعدمت السلطات في منطقة تبوك سعوديا دين بتهمة قتل سعودي آخر عبر سكب البنزين عليه وإشعال النار فيه إثر خلاف بينهما، ولبنانيا دين بتهمة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة.

وأعدمت السعودية منذ بداية العام 73 شخصا بتهم مختلفة، بينها محاولة تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية.

وتعتبر المملكة المحافظة من أكثر دول العالم تطبيقا لأحكام الاعدام. وفي 2017، أعدم 141 شخصا في السعودية. وفي 2016 أعدمت السعودية 153 شخصا، وهي أعلى حصيلة منذ نحو 20 عاما.