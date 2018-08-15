الداخلية السعودية تعلن القبض على إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء الأربعاء إلقاء القبض على إرهابي أطلق النار على رجال الأمن في محافظة البكيرية وسط المملكة.

وبحسب المتحدث الأمني باسم الوزارة، فإن الجهات الأمنية وبناء على معلومات عن تبني "مواطن يدعى فواز عبدالرحمن عيد الحربي، فكر داعش الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي"، حاولت إلقاء القبض عليه لكنه لاذ بالفرار بعد أن أطلق النار باتجاه رجال الأمن.

وأضاف المتحدث "تمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية".

وبعد محاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه "ترجل من سيارته وهو يلف على جسده مايشبه الحزام الناسف" وأطلق النار على رجال الأمن الذين ردوا عليه بالمثل ما أدى إلى "إصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن" بسوء.

وأعلن المتحدث باسم الداخلية العثور على أسلحة وذخيرة بحوزة المتهم.