السعودية.. اعتقال "متحرشة كورنيش جدة"

قالت السلطات السعودية إنها ألقت القبض على فتاة باكستانية بعد انتشار مقطع فيديو لها داخل سيارتها وهي "تتحرش بشبان" في جدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وأضافت السلطات أن الفتاة اعتقلت من قبل شرطة المدينة المنورة.

وكان مغردون نشروا مقطع فيديو لفتاة في جدة وقالوا إنها "أطلقت ألفاظا مخالفة للذوق العام" تحت وسم "متحرشة كورنيش جدة".

ونشرت الفتاة مقطع فيديو آخر قالت فيه إنها تعتذر عن الفيديو السابق وإنها "لم تقصد الإساءة لأحد".

ومنذ 2017، شهدت السعودية انفتاحا، فسمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول ملاعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما، وأقيمت حفلات موسيقية عربية وغربية صاخبة.