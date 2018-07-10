القبض على مسؤول بوزارة الدفاع السعودية

ألقت السلطات السعودية القبض على مسؤول بوزارة الدفاع بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون ريال (267 ألف دولار) وإساءة استغلال منصبه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

وجاء في بيان للنائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب "سعى المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لشركة مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي".

وأضاف البيان أن المسؤول أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها وقد تم القبض عليهما أيضا.

ولم يذكر البيان أسماء المتهمين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجزت السلطات المئات من كبار رجال الأعمال وأفرادا في العائلة الحاكمة لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض في إطار حملة على الفساد.