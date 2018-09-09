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السعودية..اعتقال مصري 'تناول الإفطار مع زميلته'

صورة من مقطع الفيديو الذي انتشر في السعودية

أعلنت السلطات السعودية الأحد اعتقال مواطن مصري بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتناول الإفطار مع زميلته في العمل في جدة.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن "الوافد اعتقل لارتكابه عدة مخالفات ومنها عمله في مهنة مقصورة على السعوديين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة السعودية "شددت على وجوب التزام المقيمين في المملكة بكافة الأنظمة المرعية ومراعاتهم لقيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره".

واستدعت السلطات صاحب المنشأة، "لعدم التزامه بالضوابط المكانية لعمل المرأة".

ووفقا لخبراء قانونيين في السعودية فإن "المواطن المصري قد يواجه تهما تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل وتصل عقوبتها للسجن لخمس سنوات وغرامة مالية"، حسب ما نقلت عنهم وسائل إعلام محلية.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يظهر مواطن مصري وهو يتناول الإفطار مع زميلته في العمل في جدة.

وفي إحدى اللقطات ظهرت السيدة وهي تضع بعضا من الطعام في فم زميلها المصري.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن الاثنين يعملان في "موقع استقبال تابع لأحد الفنادق" في مدينة جدة السعودية.

وتفاعلت القضية على تويتر، ونشر العديد من المغردين السعوديين تغريدات مؤيدة لقرار اعتقال المواطن المصري، وفي المقابل استنكر البعض اعتقال الموظف مشيرين إلى أنه لم يرتكب جرما.

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