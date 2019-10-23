السعودية.. إعفاء وزير الخارجية من منصبه

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف من منصبه وتعيين فيصل بن فرحان آل سعود خلفا له.

وأضافت الوكالة على حسابها الرسمي في تويتر أنه تم تعيين العساف وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

كما صدر أمر ملكي باعفاء وزير النقل نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له.

وشملت التعديلات الحكومية أيضا تعيين عبد الله الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وصالح العثيم نائبا له، وعصام الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني.

والعساف (70 عاما) وزير سابق للمالية، وكان أحد أبرز المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" عام 2017 في إطار حملة مكافحة فساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال.

وفي أكتوبر 2016 صدر أمر ملكي بإعفاء العساف من منصبه وزيرا للمالية بعد نحو 20 عاما قضاها في هذا المنصب.