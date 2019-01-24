افتتاح أول سينما في جدة

أعلنت السلطات السعودية الخميس موعد افتتاح أول سينما في مدينة جدة الساحلية، في إطار خطتها الرامية لافتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي في عموم البلاد بحلول عام 2030.

وذكرت صحيفة عكاظ المحلية أن الاثنين المقبل سيشهد افتتاح سينما في مجمع "الردسي مول"، على أن يتم افتتاح دور عرض إضافية خلال عام 2019 ومطلع عام 2020.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر أنها بدأت إجراءات منح تراخيص لإنشاء دور للسينما في المملكة، للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما على منعها.

وافتتحت السلطات السعودية في نيسان/أبريل الماضي أول دار عرض سينمائي في المملكة، ويقع في المجمع السينمائي الحديث بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض.