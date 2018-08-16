سناب شات.. أكثر الدول العربية استخداما للتطبيق

كشف تقرير صادر عن سناب شات أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 21 مليون مستخدم.

وبحسب مدونة سناب شات بزنس يبلغ إجمالي المعدل اليومي للمستخدمين النشطين 188 مليون مستخدم حول العالم مع نهاية الربع الثاني 2018.

وتأتي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثالثة على مستوى العالم باستخدام سنابشات شهريا، حيث تتصدر أميركا وكندا أعداد المستخدمين عالميا بـ 93 مليون مستخدم ، تليها أوروبا بـ 76 مليون حساب، ثم المنطقة العربية بـ 21 مليون حساب، وأميركا الجنوبية بـ13 مليون حساب، والهند لوحدها بستة ملايين ونصف المليون حساب، ثم أستراليا بستة ملايين حساب.

وهذه قائمة بأكثر الدول العربية استخداما لتطبيق سناب شات:

01- السعودية، 12.7 مليون

02- الإمارات، 1.8 مليون

03- الأردن، 1.6 مليون

04- الكويت، 1.5 مليون

05- مصر، 1.1 مليون

06- عُمان، 915 ألف

07- البحرين، 880 ألف

08- لبنان، 525 ألف

09- قطر، 465 ألف