السعودية.. فتاة 'كيكي' في قبضة الشرطة

أعلنت شرطة محافظة الخبر شرق السعودية القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تؤدي رقصة "كيكي" التي انتشرت في الآونة الأخيرة، معتبرة أنها "خالفت النظام العام".

وظهرت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها ولا جنسيتها، في المقطع المتداول وهي ترقص بجوار سيارتها:

وقالت صحف سعودية إن اعتقال الفتاة، الذي تم الجمعة، جاء بتوجيه من نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان.

وأوضحت صحيفة عكاظ أنها تخضع حاليا للتحقيق تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر. تساءل هذا المغرد: "لماذا لم يتم اعتقال آخرين رقصوا في الشوارع"؟

وتساءل آخر: لماذا التركيز على ملاحقة من يرقصون "كيكي" بدلا من المتورطين في الفساد؟

هذا الرجل رأى أن من يستحق العقاب هو "رب المنزل":