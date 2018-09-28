وزارة العمل السعودية تسجل مخالفات لقرار التوطين

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ضبط 475 مخالفة لقرار التوطين وأخرى تتعلق بسوق العمل في نشاط الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

وقالت إنها أجرت 5405 زيارة ميدانية تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، منذ منذ بدء القرار منذ 17 يوما.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية الجمعة إن مخالفات التوطين في نشاط الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، بلغت 360 مخالفة و115 مخالفة أخرى و887 إنذارا، في حين وصل عدد المنشآت المغلقة 595 منشاة، بما يعني أن 80% من المنشآت التزمت بالتوطين.

ومن المقرر أن تطبق بحق الجهات المخالفة عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على المواطنين السعوديين.

وكانت السعودية التي تعاني من بطالة بنسبة 12% قد قررت قصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين السعوديين لتوفير فرص العمل لهم، بدءا من مطلع العام الهجري الذي حل في أيلول/ سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، فيما يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات السجاد بجميع أنواعه ومحلات الحلويات في شهر كانون ثاني/يناير المقبل.

ويعيش في المملكة نحو 32 مليون شخص منهم 12 مليون وافد تقريبا.

وتستهدف الحكومة خفض هذا المعدل إلى تسعة بالمئة بحلول عام 2020 وسبعة بالمئة بحلول عام 2030.