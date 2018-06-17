سقوط صاروخ حوثي جنوبي السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد أن صاروخا بالستيا أطلق من اليمن استهدف جنوب المملكة وسقط في منطقة نائية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت الصاروخ الذي انطلق من مدينة صعدة اليمنية باتجاه مدينة جازان.

وأضاف البيان أن "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد سقط في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة".

قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ترصد صاروخاً بالستياً أطلق باتجاه مدينة ( #جازان).https://t.co/8I9NFKj3iR#واس pic.twitter.com/JEnPiIwWsr — واس (@spagov) June 17, 2018

وأعلن الحوثيون من خلال قناة المسيرة التابعة لهم أن الصاروخ استهدف معسكرا للجيش السعودي في جازان.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن الأحد الماضي اعتراض صاروخ استهدف جازان أيضا لكنه لم يتسبب في خسائر بشرية.

ويأتي الهجوم الصاروخي فيما تشن القوات الموالية للحكومة اليمنية بمساندة قوات إماراتية هجوما واسعا بهدف اقتحام مدينة الحديدة.