السعودية تعلن اعتراض صاروخ حوثي

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية".

وأضاف "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات".

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لـ #إيران باتجاه #نجران، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد.https://t.co/gHBuF8bLIx#واس pic.twitter.com/Ur06eIyxc8 — واس (@spagov) August 28, 2018

وذكرت الوكالة أن الصاروخ أطلق من محافظة عمران اليمنية، مشيرة إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة "بلغت حتى الآن 183 صاروخا".