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أخبار الخليج

السعودية تعلن اعتراض صاروخ حوثي

المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية".

وأضاف "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات".

وذكرت الوكالة أن الصاروخ أطلق من محافظة عمران اليمنية، مشيرة إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة "بلغت حتى الآن 183 صاروخا".

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