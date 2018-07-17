'الخير قادم'.. النيابة تحذر السعوديين

"قريبا.. الخير قادم"، أو "قرارات تحمل الخير للسعوديين ستصدر قريبا".. هذه ليست تصريحات رسمية، بل تغريدات يدعي أصحابها أن لديهم معلومات مؤكدة عن قرارات حكومية في طريقها إلى الصدور.

ظاهرة "بائعي الوهم" أو "المتمصدرين" كما يطلق عليهم بعض السعودية، دفعت النيابة العامة للتحذير والتذكير.​

#النيابة_العامة

إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الإجتماعي، جريمة معلوماتية:-

- يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال. pic.twitter.com/fGT4gOmbkm — النيابة العامة (@bip_ksa) July 16, 2018

فمن يقف وراء الشائعات في المملكة؟ يقول مغردون إن الهدف من تلك الأفعال إقناع الناس بوجود قرارات تتعلق بتحسين واقعهم الاقتصادي، ما يدفع البسطاء إلى الانتظار من أجل معرفة "الخير القادم" ثم يتملكهم "الإحباط" كي تتولد لديهم ردة فعل ضد السلطات.

لكن المغردة تتهم جهات خارجية بالضلوع في ما أسمته "حرب الشائعات".

حرب الإشاعات التي تشنها قطر على دول المقاطعة بالرغم من شراستها وقذارتها وحجم البهتان والإفك الذي تحمله

إلا أنها استطاعت أن تكشف عن أقلام حرة ونفوس وطنية ومبادرات فردية لأبطال عاديين قرروا أن يقوموا بدور المواجهة والتصدي لحرب الشائعات ضد أوطانهم في مصر والسعوديه والإمارات . — مريم الكعبي (@maryam1001) July 16, 2018

وتعتقد هذه المغردة أن مواجهة الشائعات تكمن في تعزيز "الشفافية".​

#كيف_نتصدي_للاشاعات



الإشاعات شر في كل مجتمع، زيادة الشفافية ونشر الوعي هما ومن وجهة نظري أكثر وسائل مقاومة الإشاعة فعالية خاصة أن الإشاعة سلوك مرتبط بقيمة دينية عظيمة في إسلامنا الحنيف الذي أمرنا بالتبين والتثبت أولا . — د. ندا بنت عبدالله الياس (@nadaamelyas) July 17, 2018

وبدأت حملات التوعية من خطر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير السعوديين من المخاطر.

ويواجه السعوديون شائعات في جوانب عدة من حياتهم، فقبل نحو أسبوع نشرت تصريحات نسبت إلى مفتي السعودية، قال مروجوها إنها نشرت في صحيفة الرياض.​

لكن الصحيفة نفت ذلك.

حوار مفتي المملكة العربية السعودية المتداول مؤخراً مفبرك وغير صحيح ومصدره موقع ينتحل هوية الموقع الإلكتروني لجريدة الرياض, والحوار الكاذب الهدف منه نشر الأكاذيب ضمن الحرب الإعلامية الموجهة ضد المملكة مؤخرا.https://t.co/O3rbfr6JiR#لا_للإشاعات pic.twitter.com/lax6r7XJfq — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) July 12, 2018

حتى مياه الشرب لم تسلم، فقبل نحو شهر اضطرت هيئة الغذاء والدواء السعودية إلى الرد على مقطع فيديو بث شائعة حول المياه المعلبة في المملكة.​

#الغذاء_والدواء_تحارب_الإشاعات :

لا صحة لادعاءات مقطع فيديو بوجود مواد بلاستيكية في مياه شرب معبأة#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/1Xy3JAfZwm — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 7, 2018

مغرد سعودي نشر فيديو يحذر فيه الناس من الشائعات وما يمكن أن تجر المجتمع إليه. ليسأل " كم من صديق وأخ وأخت وزوج وزوجة تضرروا من الإشاعات؟ السؤال إلى متى؟".​

كم من صديق واخ واخت وزوج وزوجة تضرروا من الأشاعات ؟؟؟ السؤال الى متى ؟؟؟ pic.twitter.com/MK21PIDXml — يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) July 12, 2018

فمن ينشر الشائعات في السعودية؟