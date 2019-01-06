السعودية.. الطلاق برسالة نصية

أعلنت وزارة العدل السعودية أن المحاكم ستبدأ بتطبيق نظام إخطار النساء عن حالات طلاقهن عن طريق رسالة نصية اعتبارا من الأحد.

ويهدف الإجراء وفقا لوزارة العدل إلى الحد من حالات قيام الرجال بإنهاء زواجهم سرا من دون إبلاغ زوجاتهم.

وقالت وزارة العدل في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية: "سيتم إخطار النساء بأي تغييرات تطرأ على حالتهن الزوجية عبر رسالة نصية".

وأضاف البيان "ستتمكن المرأة في المملكة من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بإنهاء عقود الزواج من خلال موقع الوزارة على الإنترنت".

​ووفقا لصحيفة عكاظ المحلية فإن محاكم سعودية سجلت شكاوى تتعلق بتطليق نساء من دون إبلاغهن، من بينهن "مواطنة رفعت دعوى ضد زوجها الذي طلقها سرا وظل يعاشرها ولم يبلغها بالطلاق".