السعودية.. القبض على أب ظهر في فيديو وهو يعذب طفلته

أعلن مصدر أمني سعودي إلقاء القبض على رجل ظهر قبل أيام في مقطع فيديو وهو يعذب طفلته التي تبلغ من العمر نحو ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث الإعلامي باسم منطقة الرياض، في تصريحات نقلتها صحيفة سبق، مساء السبت، إن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص.

وأضاف أنه "مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه."

وقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، مقطع فيديو يوثق تعنيف طفلة صغيرة من قبل أبيها، قال مدونون سعوديون إنه وافد عربي، يقوم بضربها وتعذيبها بينما تصرخ بين يديه.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، السبت، أمرا للجهات المختصة بـ "القبض على معذب طفلة، تمهيدا لإحالته للتحقيق وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم".

وقالت النيابة، في بيان، إن المعنف ارتكب فعلا ينطوي "على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية".

وفي وقت لاحق اعتذر والد الطفلة في مقطع مصور رفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر بحالة نفسية، على حد تعبيره. طالبا من الغاضبين منه "الدعاء له بدل الدعاء عليه".