السعودية.. القضاء يحكم لصالح شابة ضد والدها

حكمت محكمة سعودية لصالح مواطنة رفعت دعوى على والدها الذي كان يرفض استخراج جواز سفر لها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.

وطالبت المواطنة البالغة من العمر 24 عاما، المحكمة برفع ولاية والدها عنها بعدما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصولها على جواز سفر للدراسة في الخارج.

وألزمت المحكمة السعودية والد المدعية باستخراج جواز سفر لابنته، بحسب صحيفة عكاظ التي لم تحدد تاريخ الحكم في هذه القضية.

ووفقا للصحيفة فإن المدعية التي لم يكشف عن اسمها والمتحدرة من جدة، تسكن مع والدتها ولم تر والدها منذ 10 سنوات.

وأثار قرار المحكمة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت عضوة مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان في تغريدة على تويتر إلى المساواة بين الرجل والمرأة في قضية الحصول على الوثائق الرسمية ومنها جوزا السفر.

لو كان استخراج الجواز كوثيقة رسمية من حقوق المواطنة الراشدة مثل المواطن بدون ربطه بولي الأمر لما احتاج الموضوع لقضية ومحكمة وقوة جبرية !

وللذكرى: هناك مشروع حول ذلك في المجلس منسي من سنوات .. https://t.co/YCUW4YtEHF — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) September 20, 2018

ورحبت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري في تغريدة بالقرار وقالت إنه "تطور بشكل عظيم في مجال حقوق المرأة".

هذه قضيتي انا التي توليتها منذ سنتين بين محكمة الاحوال الشخصية في #جدة ومحكمة التنفيذ

وعمر الفتاة الان 26عام

لذا أاكد لكم ان #القضاء @MojKsa تطور بشكل عظيم ناحية حقوق المرأة

رغم ان الاب حاول اقامة قضايا عقوق بتشويه سمعة الفتاة وتعطيل الحكم والقدح بالقضاء

تفاصيل اخرى

وللقصة بقية pic.twitter.com/zF67J5is8F — سعاد الشمري (@SouadALshammary) September 20, 2018

ولا تزال السعودية تطبق نظام "ولاية الرجل" على المرأة الذي يسمح للرجال بالتحكم بحياة النساء على المستويين الشخصي والعملي.

ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ أشهر حملة تغييرات اجتماعية في المملكة، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.