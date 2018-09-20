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حريات وحقوق إنسان

السعودية.. القضاء يحكم لصالح شابة ضد والدها

نساء سعوديات- أرشيف

حكمت محكمة سعودية لصالح مواطنة رفعت دعوى على والدها الذي كان يرفض استخراج جواز سفر لها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.

وطالبت المواطنة البالغة من العمر 24 عاما، المحكمة برفع ولاية والدها عنها بعدما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصولها على جواز سفر للدراسة في الخارج.

وألزمت المحكمة السعودية والد المدعية باستخراج جواز سفر لابنته، بحسب صحيفة عكاظ التي لم تحدد تاريخ الحكم في هذه القضية.

ووفقا للصحيفة فإن المدعية التي لم يكشف عن اسمها والمتحدرة من جدة، تسكن مع والدتها ولم تر والدها منذ 10 سنوات.

وأثار قرار المحكمة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت عضوة مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان في تغريدة على تويتر إلى المساواة بين الرجل والمرأة في قضية الحصول على الوثائق الرسمية ومنها جوزا السفر.

ورحبت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري في تغريدة بالقرار وقالت إنه "تطور بشكل عظيم في مجال حقوق المرأة".

ولا تزال السعودية تطبق نظام "ولاية الرجل" على المرأة الذي يسمح للرجال بالتحكم بحياة النساء على المستويين الشخصي والعملي.

ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ أشهر حملة تغييرات اجتماعية في المملكة، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.

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