السعودية: النصر يحسم الدربي

حسم النصر الدربي أمام جاره الهلال حامل لقب الموسم الماضي 3-2 وانتزع منه صدارة الدوري السعودي لكرة القدم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي وأمام 60 ألف متفرج في المرحلة الخامسة والعشرين.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله (46) والبرازيلي برونو أوفيني (76 و90+7) أهداف النصر، وعلي البليهي (52) وسالم الدوسري (78) هدفي الهلال.

ورفع النصر رصيده إلى 58 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة أمام الهلال.

وجاءت بداية المباراة قوية من النصر ووضحت رغبته في تحقيق الفوز مبكرا، وبعد محاولتين من حمدالله والبرازيلي جوليانو، كان التهديد الأول من النيجيري أحمد موسي الذي أحدث دربكة أمام مرمى حارس مرمى الهلال العماني على الحبسي (3).

وحصل النصر على ركلة ركنية نفذها عبد الرحمن العبيد سددها سلطان الغنام خارج المرمي (5)، وبعد 6 دقائق ارتكب ياسر الشهراني خطأ عندما مرر الكرة لحمد الله أمام المرمى والذي مررها للقادم من الخلف جوليانو لكنه سددها ضعيفة في يد الحبسي. ورد الهلال بهجمة مرتدة كأول تهديد عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سدد الكرة على يمين حارس النصر وليد عبدالله (12).

وفوت حمدالله فرصة افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من سلطان الغنام (30).

وفي الشوط الثاني، لم يمهل حمدالله لاعبي الهلال العودة لاجواء المباراة اذ باغتهم بهدف من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من مواطنه نور الدين أمرابط (46)، رافعا رصيده إلى 22 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

لكن فرحة النصر لم تدم أكثر من 6 دقائق، حيث أدرك الهلال التعادل بواسطة المدافع علي البليهي إثر ركلة حرة للايطالي سيباستيان جوفينكو.

وأنقذ سلطان الغنام النصر من هجمة خطيرة عندما أبعد الكرة من أمام غوميس (63). وبعد 3 دقائق طرد الحكم التركي جنيات شاكير لاعب الهلال لمحمد كنو لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل أوفيني كرة من مواطنه جوليانو ومنح التقدم للنصر (76)، ولم تمر سوى دقيقتين حتى أدرك النصر التعادل عندما مرر البديل البيروفي أندري كاريو كرة لسالم الدوسري الذي تلاعب بدفاع النصر وتابعها داخل المرمى (78).

وحرم الحبسي النصر من هدف محقق عندما تصدى لرأسية أمرابط إثر تمريرة من جوليانو (88)، لكنه استسلم في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حيث استقبلت شباكه هدفا قاتلا سجله أوفيني إثر عرضية عبد الرحمن العبيد.

وفي مباراة ثانية، قلب الفيصلي الطاولة على ضيفه الاتحاد عندما حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم الاتحاد أولا بهدفين سجلهما المغربي مروان داكوستا (20) وغاري رودريغيز من الرأس الأخضر (31)، قبل أن يرد الفيصلي بثلاثية سجلها سلطان مندش (42) وحمدان الشمراني (70) والبرازيلي لويس غوستافو (90).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 36 نقطة وتقدم للمركز السادس، بينما بقي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.