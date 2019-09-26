الهدف 100 مليون زائر.. السعودية تبدأ إصدار تأشيرات سياحية

أعلنت السعودية، الجمعة، أنها ستمنح تأشيرات سياحية لأول مرة، ما يفتح المملكة المحافظة أمام الزوار لقضاء عطل فيها.

وقال مدير هيئة السياحة، أحمد الخطيب، في بيان "فتح المملكة العربية السعودية للسياح الدوليين هو لحظة تاريخية لبلادنا".

وأعلنت السعودية في وقت سابق أنها ستبدأ إصدار تأشيرات سياحية في سبتمبر الجاري.

وتشهد المملكة تغييرات تسللت إلى عدد من المجالات بينها الاجتماعي إذ شهدت السماح للنساء بالقيادة، والفني والثقافي عبر تنظيم حفلات غنائية غير مسبوقة بمشاركة فنانين عرب وأجانب، وفتح دور سينما وغيرها.

وقال الخطيب، في مقابلة مع رويترز قبل صدور الإعلان الرسمي، إن العباءة لن تصبح إلزامية للسائحات اللاتي سيظل عليهن الالتزام بالاحتشام في الزي، حتى على الشواطئ العامة.

وأشار إلى استمرار حظر الخمور، قائلا "سنستقبل عددا كافيا من السياح في السعودية للتمتع بأشياء أخرى".

وستصبح التأشيرات متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولارا، من دون قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي. لكن القيود على دخول مكة والمدينة ستستمر.

وتطمح الحكومة السعودية إلى جذب 100 مليون زيارة سنويا في 2030، ارتفاعا من حوالي 40 مليونا حاليا. وتستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة من ثلاثة في المئة.

وقال الخطيب ردا على سؤال بخصوص التصورات السلبية عن المملكة بين البعض في الغرب "أنا واثق جدا جدا من أنه سيكون بوسعهم إصدار حكم أفضل عندما يأتون ويجربون الحياة هنا في السعودية، وأعدهم أن يغادروا بذكريات رائعة".

وتهدف "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان، إلى وقف اعتماد الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربيّة، على النفط، وذلك عبر تنويع مصادره وبينها تعزيز السياحة.