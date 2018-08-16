السعودية تبدأ في 'خصخصة قطاع المياه'

قالت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للحكومة الخميس إنها بدأت استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة، وفقا لوكالة رويترز.

ودعت شركة المياه الوطنية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في ”استطلاع السوق“، لقياس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين. وطُلب من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 آب/أغسطس.

كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه في ما يصل إلى ست مناطق في البلد الذي يفتقر لموارد المياه.

وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.

وتأمل الحكومة بأن تساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المياه والتعليم ومجالات أخرى للبنية التحتية، على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي انخفض لأدنى مستوى في 14 عاما عند 1.4 مليار دولار في 2017.

وقالت الرياض إنها تستهدف تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين تسعة مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.

المصدر: رويترز