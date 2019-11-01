السعودية تتوقع ارتفاع عجز الميزانية في 2020

أعلنت السعودية، الخميس، أنها تتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في العام 2020 إلى 187 مليار ريال (44,7 مليار يورو)، أي أنه سيكون أعلى بكثير من توقعات سابقة عند 131 مليار ريال، وفق ما قال وزير المال السعودي محمد الجدعان.



وسيتم الإعلان النهائي للميزانية في ديسمبر.



وقال الجدعان في بيان إن "من المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020 نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".



ونما إجمالي الناتج الداخلي السعودي بنسبة 2,4 في المئة عام 2018، لكن صندوق النقد الدولي قال إن النمو سينخفض إلى 1,9 في المئة في عام 2019 بسبب التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.



وفي 2017، بلغ العجز في الميزانية العامة 63 مليار دولار.



وتشهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا منذ 2014 حين انهارت أسعار النفط.



وفي 2018، حققت السعودية نموا بـ2,3 في المئة، وفقا لوزارة المالية، مقارنة بانكماش بنسبة 0,9 في المئة في 2017.