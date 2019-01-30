السعودية تحذر مبتعثيها في أميركا

أوصت الملحقية الثقافية السعودية مبتعثيها في أميركا بالإلتزام بأنظمة التأشيرات وقوانين إدارة الهجرة الأميركية.

وقالت في تعميم نشرته في صفحتها على فيسوك إنه تم إلغاء بعض التأشيرات الدراسية بسبب مخالفات تتعلق بحل الواجبات الدراسية.

وقال الملحق الثقافي السعودي محمد العيسى لصحيفة "عكاظ" إن السلطات الأميركية ألغت تأشيرات دراسية لـ 50 مبتعثا سعوديا العام الماضي خالفوا قوانين الهجرة الأميركية.

وأشار إلى أن "من بين المخالفات كان الانتقال من مكان إلى آخر من دون إبلاغ الجهات المعنية، إضافة إلى أسباب أكاديمية كالإخفاق في الدراسة ومخالفات مرورية، وعدم تسديد قيمة المخالفة أو عدم حضور جلسات المحكمة".