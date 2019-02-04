السعودية تدرس 'الإهمال في الولاية'

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بإن سلطات المملكة تدرس حالات الإهمال في نظام الولاية تمهيدا لمعالجته ضمن مشروع متكامل.

ونقلت الصحيفة عن النائب العام سعود المعجب إعلانه "إجراء دراسة لمشروع متكامل عن الإهمال في الولاية تمهيدا لرفعه إلى الجهات العليا" في المملكة.

وقال المعجب إن مسؤولية النيابة العامة حماية أفراد المجتمع "من ضعاف النفوس"، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن "ما يصل من شكاوى إلى النيابة العامة قليل ولا يشكل ظاهرة" في هذا الخصوص.

وتطالب ناشطات سعوديات بإلغاء ولاية الرجل على المرأة، والتي بمقتضاها يتوجب على النساء، تحصيل إذن ولي الأمر، ويكون في العادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن من أجل السفر أو الزواج أو الخروج من السجن. وقد يُطلب منهن تحصيل إذن ولي الأمر من أجل العمل أو الحصول على الرعاية الصحية.