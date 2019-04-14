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السعودية ترفع أسعار البنزين

محطة وقود في السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية السبت إن المملكة رفعت السعر المحلي لبنزين 95 إلى 2.10 ريال سعودي للتر من 2.02 ريال في الربع الماضي، وبنزين 91 إلى 1.44 ريال من 1.37 ريال.

وذكرت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن التغيير يسري اعتبارا من الأحد 14 نيسان/ أبريل ولثلاثة أشهر، مضيفة أن الأسعار المحلية للبنزين ترتفع وتنخفض وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت الرياض ضاعفت تقريبا الأسعار المحلية قبل عام في مسعى لتعزيز كفاءة الطاقة في إطار إصلاحات تهدف للحد من اعتماد المملكة على النفط.

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