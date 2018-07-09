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أخبار الخليج

السعودية تسمح لنساء بالقيام ببعض مهام كتاب العدل

نساء سعوديات- أرشيف

منحت وزارة العدل السعودية الاثنين 12 امرأة رخصا للقيام ببعض أعمال كتاب العدل وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، في خطوة تأتي بعد أكثر من أسبوعين من بدء السماح للنساء بقيادة السيارات.

وقالت الوزارة في بيان إن الاختصاصات الممنوحة للنساء الـ12 "الموثقات" تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات.

وأوضحت الوزارة أن النساء اللواتي حصلن على الرخصة هن من بين 1313 موثقا يعملون في أنحاء مختلفة من البلاد منذ بدء السماح بمزاولة هذه المهنة في 2017.

وأوضحت الوزارة أن من أهداف الخطوة "دعم الاقتصاد الوطني" و"رفع كفاءة أعمال اتوثيق للأفراد والشركات للتسهيل على المستفيدين".

وسمحت السلطات السعودية في الأعوام الأخيرة للنساء بمزاولة مهن حرمن منها في السابق، وخفّفت من القيود التي تفرضها عليهن وبينها السماح لهن لقيادة السيارات اعتبارا من 24 حزيران/يونيو الماضي.

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