السعودية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع قطر

قالت السعودية الجمعة إن قرار مقاطعة قطر جاء نتيجة "تحريض" الدوحة على الرياض و"احتضانها جماعات إرهابية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا ذكرت فيه أن "قطر خرقت الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملت على شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها".

وأضاف البيان أن الدوحة "احتضنت جماعات إرهابية وطائفية متعددة، منها جماعة الإخوان و تنظيم داعش والقاعدة، وروجت لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

وأشار البيان إلى أن "قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتقول قطر إنها تتعرض لعقاب جراء سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.