السعودية تصلب مدانا بالسرقة والقتل

قالت السلطات السعودية إنها أعدمت وصلبت رجلا من بورما (ميانمار) أدين بقتل امرأة وارتكاب جرائم أخرى.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نبأ الإعدام الأربعاء، قائلة إنه جرى تنفيذه في مدينة مكة، حيث قام إلياس أبو الكلام جمال الدين بالدخول إلى منزل امرأة من بورما وأطلق النار عليها ثم طعنها حتى الموت.

وأدين أبو الكلام بسرقة منزل المرأة ومنازل أخرى، ومحاولة اغتصاب وسرقة أسلحة نارية وذخيرة.

وقال التقرير إن المحكمة أيدت إدانته وأقر الملك سلمان إعدامه.

وتعد السعودية من أكثر بلدان العالم تنفيذا لحكم الإعدام، والذي ترافق هذه المرة مع الصلب ما اعتبر حكما نادر، إذ يتم قطع رأس المدان ثم عرض جثمانه.