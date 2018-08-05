السعودية تطلب من السفير الكندي مغادرة البلاد

أعلنت السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، وطلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأحد.

وذكرت الوكالة أيضا أن السعودية ستجمد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا.

وجاء في البيان السعودي أن "ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، يعد موقفا سلبيا ومستغربا من كندا وادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة".

وعبرت السفارة الكندية في الرياض عن "قلقها" إزاء اعتقال عدد من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة وحثت السلطات السعودية على الإفراج عنهم.

واعتبرت السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية".

وكانت الرياض اعتقلت عددا من الناشطات البارزات مؤخرا بينهن سمر بدوي ولجين الهذلول وأمل الحربي ونسيمة السادة، في حملة واجهت انتقادات من منظمات حقوقية.

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